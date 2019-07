Opnieuw roze lintje voor SKB Winterswijk

Van de ondervraagde patiënten die in 2018 onder behandeling waren in het SKB, zou 95% van de patiënten het SKB aanbevelen bij andere patiënten met borstkanker. Daarmee scoort het SKB het hoogst ten opzichte van andere ziekenhuizen over het jaar 2018. Het SKB voldoet aan alle - 11 - criteria om het roze lintje te verdienen. Voor vijf daarvan levert elk ziekenhuis zelf informatie en cijfers aan; patiënten geven de doorslag voor de score op de zes andere punten.

Waardering

“Van de criteria zijn patiëntervaringen een belangrijk onderdeel. Het is fijn om te zien dat patiënten ons een hoge waardering geven. Daar zijn we erg trots op want uiteindelijk doen we het natuurlijk voor de patiënt”, vertelt verpleegkundig specialist Silvia Schreurs. “Als zorgverleners in het mammacare-team werken we nauw met elkaar samen. Bij de behandeling en begeleiding vinden we het belangrijk om beslissingen samen met de patiënt te nemen. Voor patiënten hebben we een vast aanspreekpunt: de mammacare-verpleegkundige. Hier kunnen zij zowel tijdens als na het behandeltraject terecht”.