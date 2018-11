Oppositie: ‘Berkelland in 2030 nooit energieneutraal’

Bijgesteld

Eerder stelde de gemeenteraad vast dat de Berkellandse samenleving in 2019 voor een derde (33,33 procent) energieneutraal moet zijn. „In de begroting is de doelstelling bijgesteld naar 40 procent in 2022. Dat is ten opzichte van 2019 slechts 2 procent per jaar. In dat tempo is Berkelland pas in 2052 energieneutraal”, stelt fractievoorzitter Han Boer van D66.