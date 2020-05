Oppositie Berkelland stuurt aan op tijdige extra raadsvergadering over miljoenentekort gemeente

Nadat D66, PvdA, GroenLinks en Ondernemend Berkelland (OBL) onlangs opnieuw schriftelijke vragen stelden aan het CDA-VVD-GB-college van Berkelland over de oplopende financiële tekorten bij de gemeente, reageerden B en W met de mededeling dat daarop de antwoorden niet vóór 29 mei beschikbaar zouden kunnen zijn. Dat is drie dagen ná de raadsvergadering van vanavond, dinsdag 26 mei.

Besloten bijeenkomst

De tekorten van de gemeente Berkelland komen volgens de rekensom van de oppositie uit op 8,5 miljoen euro. Het grootste financiële tekort ooit uit de geschiedenis van Berkelland, aldus de fractievoorzitters Andra Weg (GL), Betsy Wormgoor (PvdA), Han Boer (D66) en Bennie Morsink (OBL). Zij waren op 20 mei niet te spreken over het ‘achter gesloten deuren’ digitaal bijgepraat worden over de situatie. De digitale bijeenkomst was die avond niet voor buitenstaanders te volgen. Later is de documentatie overigens alsnog openbaar gemaakt.

Chique weg

„We hadden de raadsbrief openbaar willen bespreken. Die verdient namelijk een toelichting. Onze insteek als GroenLinks is nu: de antwoorden op nadere vragen zijn er nog niet; laten we zodra die antwoorden er wél zijn, dan maar voor een extra vergadering bijeenkomen”, zegt GroenLinks-fractievoorzitter Andra Weg. „Het aanvragen daarvan kan nog via de chique weg, via de presidium-app. Leidt dat niet tot het gewenste resultaat, dan kan het ook nog met een beroep op de Gemeentewet. Dan moeten daar minstens vijf raadsleden achter staan, maar als oppositiepartijen is dat haalbaar. Dat hebben we overigens nog niet officieel gedaan.”

Zelfde startpunt