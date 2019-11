Oppositie Berkelland voelt zich misleid: ‘Ik vertrouw mijn eigen gemeenteraad niet meer’

BORCULO - De oppositiepartijen GroenLinks, OBL, PvdA en D66 voelen zich zo misleid door VVD, CDA en GB over de teruggave van de onroerendezaakbelasting (ozb) in 2020, dat ze overwegen de komende raadsvergadering te boycotten. „Ik voel me echt vies. Zo ga je niet met elkaar om”

"Dit is nou precies de reden waarom inwoners geen vertrouwen meer hebben in de gemeenteraad." Het GroenLinks-raadslid Andra Weg voelt zich bedonderd. Bedrogen door de coalitie, maar met name door de VVD. Haar partij steunde woensdagavond het amendement van de liberalen om de ozb-teruggave aan de burger in 2021 en 2022 te schrappen, in de vooronderstelling dat dit ook voor 2020 zou gelden. "Ik heb dit zelfs expliciet gevraagd aan fractievoorzitter Hans Boxem. Hij zei: 'Dat hebt u begrepen'." Woordspelletjes, zo bleek. Want na afloop kwamen de oppositiepartijen erachter dat VVD, CDA en Gemeentebelangen (GB) volgend jaar wel degelijk ruim een miljoen euro teruggeven aan de huizenbezitters via korting op de ozb.

Bezuinigingen

Volledig scherm GroenLinks-fractievoorzitter Leo Morren. © Lars Smook

De oppositiepartijen vinden dat niet te verkopen aan de burger, omdat dezelfde coalitie de inwoners deze week vraagt om mee te denken over de invulling van 3,5 miljoen euro aan bezuinigingen. Ook het college van B en W schrapte om die reden de ozb-teruggave in de begroting voor 2020.

Maar dat verkiezingscadeautje gaat dus volgend jaar wel gewoon door, blijkt na bestudering van de 'kleine lettertjes'. "Ons is moedwillig een rad voor ogen gedraaid", zeggen ook OBL, PvdA en D66. "Natuurlijk kun je zeggen: Dan had je maar beter moeten opletten, maar ik vind dit stijlloos. Zeker omdat de coalitiepartijen en het college de mond vol hebben over meer respect in de gemeenteraad", zegt D66-fractievoorzitter Han Boer.

Vies

„Ik voel me gewoon echt vies”, zegt Andra Weg (GroenLinks) emotioneel. „Wij kijken fris naar de politiek en zitten met oprechte bedoelingen in de gemeenteraad. Dan word je door woordspelletjes van de coalitiepartijen zo misleid en misbruikt voor de politieke doelstellingen en verkiezingsbelofte van één partij in plaats van het algemeen belang te dienen.”

De oppositiepartijen zijn donderdagavond alle vier boos opgestapt uit een overleg over de begroting, toen bleek dat het om een bewuste actie van de coalitiepartijen VVD, CDA en GB ging. Ze overwegen om de komende raadsvergadering te boycotten. De sfeer in de politiek is daarmee tot een nieuw dieptepunt gedaald.

Volledig scherm D66-fractievoorzitter Han Boer: „Ik vind dit stijlloos.” © Lars Smook

Na de andere oppositiepartijen zegt nu ook GroenLinks de steun aan Berkelland in Balans op, waarbij de inwoners wordt gevraagd mee te denken over de bezuinigingen. Andra Weg: "Onze voorwaarde was dat de ozb-teruggave geschrapt zou worden. Daar houden de coalitiepartijen zich niet aan. We zijn misleid."