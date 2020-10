Oppositie dreigt gemeenteraad Berkelland te verlaten na machtspolitiek over windmolens

BORCULO - Een nieuw dieptepunt in de Berkellandse politiek: de oppositiepartijen D66, PvdA en OBL dreigden dinsdagavond de gemeenteraadsvergadering te verlaten, omdat de coalitiepartijen CDA, VVD en GB hun motie over windmolens niet wilden bespreken. „Dit heb ik nog nooit meegemaakt.”

D66 diende dinsdagavond een motie in over het omstreden windmolenpark Avinkstuw. Samen met PvdA en Ondernemend Berkelland (OBL) wordt daarin opgeroepen een streep te zetten door het plan voor vijf 250 meter hoge windmolens tussen Eibergen, Neede, Haarlo en Noordijk. Maar de coalitiepartijen Gemeentebelangen, VVD en CDA wilden de motie niet bespreken, omdat verantwoordelijk wethouder Gerjan Teselink niet aanwezig is.

Quote Een staaltje machtspoli­tiek dat ik nog nooit heb meegemaakt, D66 gaat deze vergade­ring verlaten Han Boer, Fractievoorzitter D66

Machtspolitiek

„Een staaltje machtspolitiek dat ik nog nooit heb meegemaakt”, aldus D66-fractievoorzitter Han Boer. „Hier wil D66 geen deel meer van uit maken. Als de motie niet behandeld wordt zullen wij de gemeenteraadsvergadering verlaten.” En PvdA’er Hans Pelle: „Ik heb dit in de 29 jaar dat ik in de politiek zit nog nooit meegemaakt. Het is te gek voor woorden dat op deze manier een motie wordt weggestemd, moties dienen ten alle tijde te worden behandeld. De PvdA gaat deze vergadering verlaten. Deze beweegredenen kunnen niet.” Ook OBL is de machtspolitiek zat en doet niet meer mee, zo dreigde Bennie Morsink.

Megastal

Eerder in die vergadering werd namelijk een verzoek van de oppositiepartijen om de omstreden megastal van Ter Haar-Koier van de agenda te halen door de coalitiepartijen afgewezen. Dit zou juist voor tijd zorgen om een uniek akkoord en oplossing in het langslepende conflict tussen de buren en de varkenshouder verder uit te kunnen werken. „De verantwoordelijk wethouder daarvoor is ook afwezig, wat is dan het verschil met de windmolens?”, wilde Han Boer (D66) van Gemeentebelangen weten.

Compromis GroenLinks

GroenLinks probeerde te bemiddelen door een compromis voor te stellen en de motie over de windmolens wel te bespreken maar er niet over te stemmen. Maar dat was voor D66, PvdA en OBL niet bespreekbaar. „Het is alles of niets.”

Na diverse schorsingen haalden de coalitiepartijen bakzeil. „Ik begrijp dat we iets hebben gezegd wat niet bijdraagt aan het besturen van deze gemeente”, aldus VVD-fractievoorzitter Hans Boxem. Hij stelde voor om de motie alsnog op de agenda te houden. GB’er Ingrid van Dijk: „We betreuren deze gang van zaken, het is niet de bedoeling om mensen te benadelen.” Ook het CDA ging overstag. „Ik ben blij dat mensen tot inkeer zijn gekomen”, aldus Hans Pelle (PvdA).