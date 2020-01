Oppositie: keuze bezuinigingsopties Berkelland ‘onnavolgbaar’

Kleindoch­ter van schrijf­ster ‘Aan de Gaskamer Ontsnapt!’: ‘Overlevers konden na oorlog hun verhaal niet kwijt’

8:32 Dat er onlangs een exemplaar van het zeer zeldzame boekje Aan de Gaskamer Ontsnapt! is opgedoken in de collectie van de Achterhoekse kringloopketen Aktief, is bijzonder en belangrijk, vindt Henriette Salomon. De Amsterdamse is de kleindochter van de joodse Rosa de Winter-Levy uit Zutphen, die het boekje zeer kort na de oorlog schreef.