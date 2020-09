Oprichter Burgerplatform Berkelland: ‘We willen zeker geen Tegenpartij zijn’

Jonge kapelaan (27) versterkt parochie in Doetinchem

15 september DOETINCHEM - De jonge kapelaan Paulus Tilma (27) versterkt het pastorale team van de Maria Laetitiaparochie in de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek. De kapelaan volgt de priesteropleiding in Utrecht en is door dat bisdom aangesteld in Doetinchem.