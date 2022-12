Oprichter Culturele Route én bedenker Motorrun in Doesburg zwaaien af: ‘De jaren zijn voorbij gevlogen’

Met video Eerste Geldmaat­win­kel van de Achterhoek is open: ‘Eens kijken welke automaat het meeste geld geeft’

DOETINCHEM - De Geldmaatwinkel in de Hamburgerstraat in Doetinchem is open sinds dinsdagmorgen. Storm loopt het nog niet, want Geldmaat heeft er nog geen ruchtbaarheid aan gegeven.

20 december