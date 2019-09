Oprichter Winterswijkse campinggigant Jan Obelink overleden

Natuur voortduren­de inspiratie­bron voor keramiek­kunst Denise Prinsen

12:48 EIBERGEN - Veel Berkellanders kennen het werk van Denise Prinsen-Orriëns. Natuurlijk de originelen uit de natuur, maar ook de weergave van de Haarlose kunstenares in subtiel glanzend aardewerk. Met enige regelmaat staat ze ermee op kunstmarkten, of stuit je erop bij Conceptstore ‘Living by Me’ in Borculo of ‘mooi@Home’in Delden.