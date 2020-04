Oproep 2 april vlag uit te hangen in Doetinchem, 75 jaar na bevrijding

,,Hoe belangrijk vrijheid is, zien we juist nu", zegt Karel Berkhuysen. De Doetinchemmer is initiator en organisator van tal van bijeenkomsten - met name in zijn woonplaats - waarin wordt herdacht dat de Achterhoek 75 jaar geleden is bevrijd. Juist dezer dagen zou hij zich spoeden van lezing tot bloemlegging tot optocht door de binnenstad met Canadezen, maar door het coronavirus is zijn vrijheid beperkt en zit hij net als iedereen thuis.

,,Zelf heb ik me er snel bij neergelegd dat de herdenkingen niet doorgaan", zegt Berkhuysen. ,,Maar voor ouderen die in verzorgingshuizen als Schavenweide en Croonemate zitten en de oorlog hebben meegemaakt is het meer dan sneu.”

‘In 2021 is het 75 en 1 jaar geleden’

Na een maand van herdenkingen zou er op 2 mei een wandeltocht zijn met families van Canadese soldaten van Megchelen via Doetinchem. ,,Met het leggen van een krans bij het Canadese monument in het Mark Tennantplantsoen, in de binnenstad", zegt Berkhuysen. ,,Gaat ook niet door. Maar we verplaatsen gewoon alles een jaar. In 2021 herdenken we dat het 75 en 1 jaar geleden is dat we zijn bevrijd.”

Megchelen werd 28 maart bevrijd, Winterswijk na de slag in het Woold op 31 maart en daarna volgde tot half april de rest van de regio. Om dit te herdenken zijn al op diverse plekken in de Achterhoek vlaggen met de vaderlandse driekleur opgehangen.