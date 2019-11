Oproep D66 in Winterswijk: leg project kleiput stil

WINTERSWIJK - Winterswijk moet het storten van grond in de kleiput acuut stilleggen, zolang er nog geen helderheid is over de partijen niet PFAS-gekeurde grond . Dat stelt D66-fractievoorzitter Loes ten Dolle.

Met het storten van niet PFAS-gekeurde grond in de kleiput lijkt de gemeente Winterswijk de rijksregels te hebben overtreden. D66 heeft daarom voor komende donderdag een debat aangevraagd in de gemeenteraad. ,,Zolang ze het niet weerspreken, heeft het er alle schijn van dat de gemeente fout zat”, constateert Ten Dolle.

Debat

Ze wil donderdag een debat over de vraag waarom Winterswijk grond die niet op PFAS is gekeurd in de kleiput stortte. ,,Waarom nam de gemeente dit risico”, wil ze weten. Ten Dolle vindt dat de wethouder zorgvuldiger had moeten zijn. ,,Al helemaal bij een beladen dossier als de kleiput. Je weet dat iedereen meekijkt en dat de emoties hoog oplopen bij dit onderwerp.”

De twee actiegroepen die zich verzetten tegen het verondiepen van de kleiput houden het project nauwlettend in de gaten.

PFAS-deskundige Arne Alphenaar van het PFAS-expertisecentrum is helder over de richtlijnen. ,,Het is duidelijk dat na 1 oktober alle partijen grond gekeurd moeten worden op PFAS-waarden. Als dat niet gebeurd is, mag je het niet toepassen. En zeker niet in een kleiput.”

Wie controleert gemeente?