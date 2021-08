Oproep in Silvolde: ‘Stop zonneveld om archeologische waarden veilig te stellen’

Van zilveres­doorn naar strijkkwar­tet: markante Zutphense boom leeft voort in muziek én documentai­re

18 augustus In 2007 sneuvelde naast de Zutphense Walburgiskerk een markante boom, een zilveresdoorn van 100 jaar oud. De eeuwling leeft muzikaal voort in een strijkkwartet: twee violen, een altviool en een cello gemaakt van esdoornhout. De gesneuvelde boom en de vier strijkinstrumenten spelen de hoofdrol in de documentaire Wat zingt er, die volgende week haar première beleeft tijdens het Cellofestival in Zutphen.