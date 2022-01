Oproep natuurorganisatie: ‘Maak een vuist tegen de Noordtak door Haaksbergen’

Trainers staan weer op het veld, maar kan het seizoen wel worden afgemaakt? ‘Ik heb niks te wil­len’

Na een gedwongen winterstop van enkele weken proberen de trainers in de regio zo snel mogelijk hun spelers weer wedstrijdfit te krijgen. Wanneer de diverse competities hervat worden, is nog onduidelijk. Of ze het einde halen, is helemaal de vraag. ,,Wellicht spelen we voor de derde keer op rij een verloren seizoen.”

21 januari