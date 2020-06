Oproep om zuiniger om te gaan met water lijkt niet veel te helpen: Vitens verlaagt waterdruk

Sfeerrege­laars moeten toeloop in binnenstad Zutphen in goede banen leiden

31 mei Nu de terrassen uitgezet mogen worden en de restaurants mogen openen verwacht Zutphen drukte in de binnenstad. Zogenaamde sfeerregelaars lopen vanaf donderdag als gastheer of gastvrouw in het centrum om chaos te voorkomen en iedereen op de nieuwe werkwijze te wijzen.