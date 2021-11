OPROEPJE | Ga jij deze winter tóch weer hout stoken?

Zwemmers in De Beemd in Lochem hoeven niet langer bang te zijn voor rode, prikkende ogen

Zwembad De Beemd in Lochem is sinds kort voorzien van een zoutelektrolyse-installatie. Hierdoor is het water vrij van chloor en zwavelzuur. En dat betekent voor de zwemmer een aangenamere lucht. Én minder last van prikkende en rode ogen, omdat het water zachter is.

15 november