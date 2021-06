OPROEPJE: Heb jij eindexamen gedaan en krijg je morgen de uitslag?

Achterhoe­kers hebben zorgen om klimaat, maar willen liever geen windmolens of zonnepar­ken

8:11 DOETINCHEM - Een meerderheid van de inwoners van de Achterhoek maakt zich zorgen over klimaatverandering, maar wil niet dat het landschap verandert door de komst van windmolens en zonneparken. Dat is de kern van de uitslag van een online peiling die is opgezet door de projectorganisatie RES Achterhoek.