‘Opruimen vaten Rutgers Milieu aan Voltastraat kan miljoen of meer kosten’

,,PFOS is pas gevaarlijk als iemand het binnenkrijgt", zegt Hans Slenders, adviseur van Arcadis en betrokken bij Expertisecentrum PFAS. ,,Een financieel risico is er wel. De kosten van opruimen kunnen wel oplopen tot een miljoen euro of meer.”



Slenders geldt als expert op het terrein van PFAS, dat inmiddels in één adem wordt genoemd met stikstof. PFAS zijn giftige, niet afbreekbare stoffen die onder meer zitten in anti-aanbakpannen, regenkleding maar ook in brandblusschuim. Ze zijn op diverse plekken in Nederland in de grond beland. Tot een half jaar geleden had niemand het over PFAS, sinds kort beheerst de stof - die mogelijk kankerverwekkend is - het nieuws.