Optocht van versierde wagens Keijenborg afgeblazen

LIVE | Corona in de regio: Straatbin­go in Emmeloord tegen coronaver­ve­ling én RIVM meldt 1000 nieuwe besmettin­gen

15:12 Volgens het RIVM zijn er in de afgelopen 24 uur 148 nieuwe doden gemeld als gevolg van het coronavirus. Ook kwamen er meer dan 1000 nieuwe besmettingen bij. Het vrijdaggebed van moslims in Zwolle gaat desondanks gewoon door en een ‘coronahoester’ uit Apeldoorn zit de komende weken achter slot en grendel. Volg de laatste corona-ontwikkelingen in de regio in dit liveblog.