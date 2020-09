Optreden voor maar dertig man? Theaters hopen vurig op uitzondering van veiligheidsregio

Mysterieus beeld op begraaf­plaats is liefdesver­kla­ring van kunstenaar voor ‘zijn’ Charlotte: ‘Springt nogal in het oog’

11:42 In Hummelo is kunstenares Charlotte Kruymel een onbekende. Toch wordt er in het dorp inmiddels geregeld over haar gesproken. Dat komt door het kunstwerk op haar graf dat haar man maakte. Het springt nogal in het oog. Terwijl Charlotte er juist helemaal niet van hield in de belangstelling te staan.