Optredens op onverwachte plekken tijdens Dag van de Achterhoekse Popmuziek

Die basis werd zes jaar geleden gelegd bij de DRU in Ulft. ,,Die eerste editie was alleen hier in de DRU'', zegt Ramaker. ,,Daarna hebben we meteen besloten om meer naar buiten te treden en allerlei verschillende locaties aan het evenement toe te voegen.'' Op deze manier krijgen Achterhoekse muzikanten de gelegenheid zich in de kijker te spelen op bijzondere locaties die zichzelf op deze manier ook als podium te presenteren.



Deze opzet bleek een succes. In de afgelopen jaren hebben tientallen bands op evenzovele plekken opgetreden. En dat hoeven bepaald geen reguliere concertpodia te zijn. Er werd gemusiceerd in de trein, bij een aannemer en bij een opticiën. Daarnaast speelden bands in 'gewonere' gelegenheden als Café Hendrixen in Doetinchem, Rockcafé Taste in Groenlo en Kashmir in Ulft.