Opvallend advies in Bronckhorst: Gemeente Belangen laat beide coalitiepartners vallen voor CDA en PvdA

LINTJESREGEN Van een enorme kegelfa­naat tot een fervent handwerk­ster: deze vijf mensen in Lochem hebben een lintje gekregen

De lintjesregen is ook in de gemeente Lochem neergedaald. Vijf mensen hebben een Koninklijke Onderscheiding opgespeld gekregen. Dat gebeurde bij de mensen thuis, want burgemeester Sebastiaan van 't Erve vindt dit mooier en persoonlijker. Hij bezocht twee vrouwen en drie mannen.

14:23