Opvallend: dancefestival in augustus zet nu al streep door evenement

‘Momenteel zitten we met de hele wereld in een zeer nare situatie die ons allemaal vreselijk raakt’, schrijft de organisatie op haar Facebookpagina. ‘Wij vinden het voor jullie als bezoekers, alle mensen met wie we samenwerken en onszelf onverantwoord om het festival door te laten gaan zoals gepland.’

2021

Wash your hands

De organisatie denkt dat in augustus weliswaar de ‘grootste druk van het zorgstelsel af is’ maar gelooft niet dat het virus dan verslagen is. ‘Daarom willen wij doen wat in onze ogen het juiste is, en geen verdere belasting leggen op de zorg’. Het bericht wordt afgesloten met: ‘Tot volgend jaar, until then wash your hands!’