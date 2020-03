Opvallend: Oost-Achterhoek was als enige regio in Gelderland nog ‘coronavrij’

Overslaan?

Hij benadrukt dat de officiële cijfers van het aantal besmettingen niet zeggen dat geen mens het virus heeft in bijvoorbeeld Dinxperlo of Groenlo. ,,Dat hier geen corona is vastgesteld, betekent niet dat het er niet is. Het virus breidt zich nog steeds uit, dus we kunnen ervan uit gaan dat corona ook deze plaatsen niet overslaat”, zegt hij.

Verspreiding

Maar of het bekend wordt, is wél de vraag. Want het zou goed kunnen dat mensen het krijgen (of zelfs al hebben gehad) zonder het te weten. ,,We testen nu niet meer iedereen met symptomen, maar alleen nog kwetsbare groepen of als een test nodig is voor een behandelplan”, zegt Brahma. ,,We hebben dus geen volledig zicht op de verspreiding van het virus in de Achterhoek. Dát het coronavirus er is weten we zeker, alleen niet hoeveel mensen het hebben.”