Opvallend veel jonge rokers in plattelandsgemeenten als Hof van Twente, Twenterand en Berkelland

BORCULO/GOOR/ENSCHEDE/HAAKSBERGEN - Is het om erbij te horen? Vind je het gewoon lekker, of doorbreekt het de sleur door even op te staan en buiten te gaan staan? Wat er persoonlijk ook achter steekt, bijzonder is het patroon zeker: opvallend veel 12- tot 16-jarigen in Berkelland en Hof van Twente roken in vergelijking tot in buurgemeenten.

De cijfers over leeftijden en roken komen van GGD en RIVM en zijn door Independer.nl verzameld en geanalyseerd. Het moment van publicatie heeft te maken met de campagne Stoptober: deze maand stoppen met roken. GGD en RIVM monitoren roken onder mensen in het kader van onderzoek naar nicotineverslaving.

Opvallend is dat in coronatijd veel meer jongeren zijn gaan roken. Onder de leeftijdscategorie 12- tot 16-jarigen heb je het dan over een toename van 40 procent. Bijzonder is ook dat veel meer meisjes zijn gaan roken dan jongens. Landelijk is het aandeel dagelijks rokende meisjes tijdens de coronacrisis toegenomen met 56,3%, tegenover een stijging onder de jongens van 25%.

Volledig scherm Jongeren zijn meer gaan roken in coronatijd. © ANP / ANP XTRA

Ook regionaal zijn de verschillen frappant. In Hof van Twente rookt 14,4 procent van de 12- tot 16-jarigen en in Berkelland 11,8. Vergelijk je dat met Enschede - 8,2 procent, Haaksbergen - 8,9 procent, Oost Gelre - 6,5 procent, Winterswijk - 7,6 procent of Bronckhorst - 7,0 procent, dan is dat opvallend. Binnen Twente is Twenterand de gemeente waar onder 12- tot 16-jarigen het meest gerookt wordt: 15,7 procent. Na Hof van Twente komt Tubbergen op plek 3 met 14,0 procent.

Minder gerookt in steden

Het contrast met plaatsen/gemeenten waar minder gerookt wordt geldt trouwens ook voor de percentages in grotere steden. In de Overijsselse provinciehoofdstad Zwolle rookt onder de 12- tot 16-jarigen maar 2,7 procent; in de Gelderse hoofdstad Arnhem is dat weliswaar het dubbele - 5,4 procent, maar vergeleken bij het gerook in plattelandsgemeenten toch veel minder. Bij het onderzoek is gekeken naar jongeren die per week minstens 1 sigaret roken.

Vóór de coronapandemie was roken iets dat geleidelijk afnam.