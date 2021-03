Opvallende aanstelling ex-wethouder Van de Wardt bij nieuwe sociale dienst Oude IJsselstreek

GENDRINGEN - Ex-wethouder Peter van de Wardt van de gemeente Oude IJsselstreek treedt in dienst bij STOER, de nieuwe sociale dienst van die gemeente. De aanstelling is opvallend omdat Van de Wardt als wethouder het initiatief nam voor de uittreding van Oude IJsselstreek uit Laborijn, de gezamenlijke sociale dienst van die gemeente met Doetinchem en Aalten.

Die uittreding uit Laborijn kostte Van de Wardt zijn politieke carrière. In december 2019 legde hij zijn functie als wethouder neer tijdens een raadsvergadering over die kwestie. Grootste punt van kritiek was dat Van de Wardt, die lange tijd namens de gemeente in het dagelijks bestuur van Laborijn zat, nooit de problemen bij die sociale dienst had aangekaart.

Onder vuur

Laborijn kwam onder vuur te liggen toen er van achtereenvolgens de Rooie Vrouwen en bureau Berenschot vernietigende rapporten verschenen over het functioneren van de sociale dienst. Na het uitkomen van die rapporten liet Van de Wardt weten uit Laborijn te willen stappen, zodat Oude IJsselstreek zijn eigen sociale dienst kon beginnen.

Sinds 1 januari van dit jaar is die er in Oude IJsselstreek met STOER.

Van de Wardt laat weten niet te willen reageren op zijn aanstelling bij STOER omdat het een ‘gewone werkgeversrelatie betreft’. ,,Het is niet omdat ik wethouder ben geweest, dat het anders is”, aldus Van de Wardt.

Volgens burgemeester Otwin van Dijk is het feit dat de ex-wethouder bij STOER aan de slag gaat goed nieuws voor hemzelf en voor de gemeente. ,,Het scheelt de gemeente wachtgeld, waar hij nog zo’n twee jaar recht op zou hebben gehad, en we kunnen kunnen nu gebruikmaken van zijn grote expertise. Van de Wardt heeft eerder, voordat hij wethouder was, bij werkvoorzieningsschap Wedeo gewerkt en heeft daar al laten zien hoe goed hij daarin is.”

Niet ongebruikelijk

Volgens Van Dijk is het niet ongebruikelijk dat een ex-wethouder gaat werken bij een bedrijf of organisatie waar hij in zijn politieke carrière mee te maken heeft gehad. ,,Daar zijn veel meer voorbeelden van. Het advies is dat er in ieder geval ongeveer een jaar tussen moet zitten en daar is hier ruimschoots aan voldaan. Daarnaast past het ook in de filosofie van STOER. We gaan geen regels verzinnen waarom iets niet kan, maar kijken juist hoe iemand zijn talenten het beste kan ontplooien.”

Hier en daar zal er wel een wenkbrauw worden opgetrokken over de aanstelling, zo geeft Van Dijk toe. ,,Maar hij is zelf afgetreden, er was geen motie van wantrouwen tegen hem. Ik hoop niet dat we in zo’n samenleving wonen dat iemand na zo’n gebeurtenis melaats is. En kritiek zal er altijd zijn. De ene keer omdat iemand wachtgeld heeft, de andere keer omdat iemand een baan krijgt. Kritiek mag altijd, maar ik hoop dat men zal inzien dat dit voor iedereen goed is.”