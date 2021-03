Opvallende binnenkomer: BoerBurgerBeweging krijgt honderden stemmen in Bronckhorst

Waterschap kijkt of woningen zijn te verwarmen met biogas van afvalslib

17 maart OLBURGEN - Waterschap Rijn en IJssel ziet mogelijkheden om de komende jaren meer biogas te winnen bij de waterzuivering in Olburgen. Het schap onderzoekt of dit biogas geleverd kan worden aan bedrijven en woningen in de omgeving van de waterzuivering.