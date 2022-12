Opvang Oekraïners in hotel kostte Lochem 2,7 miljoen euro: ‘Duur maar wel heel snel beschikbaar’

Barakken en soms zelf tenten, maar ook lege kantoorpanden en vakantieparken doen al vaak dienst als vluchtelingenopvang. In de afgelopen tijd zijn daar ook hotels bij gekomen. Daarmee kwamen in bijvoorbeeld Lochem snel veel bedden beschikbaar. Lochem is ermee gestopt omdat het duur was. Het hotel kostte een veelvoud van wat de opvang op een vakantiepark kost.