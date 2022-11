Opvang Oekraïners kost Berkelland 1,2 miljoen euro

De veiligheidsregio’s vroegen de gemeente in het voorjaar om opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne. Berkelland vangt sindsdien 146 mensen op. Achttien van hen wonen bij gastgezinnen, de overige 128 worden opgevangen op vier plekken in de gemeente: op de Leostichting in Borculo, het oude postkantoor in Ruurlo, het voormalige Burgers Inn in Haarlo en in de pastorie aan de Grotestraat in Eibergen.