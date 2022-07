Opvang voor 225 vluchtelingen naast politiebureau in Doetinchem moet overvol Ter Apel ontlasten

Beeldbepa­lend zorgcen­trum in Doetinchem krijgt metamorfo­se: ‘Willen 50 tot 60 appartemen­ten bouwen’

DOETINCHEM - Voormalig zorgcentrum Het Weerdje in Doetinchem wordt omgebouwd tot appartementencomplex. Even leek het pand, met daarin 120 kleinere woningen, in aanmerking te komen als locatie voor asielzoekers, maar dat gebeurt zeker niet.

