Opvang voor Oekraïners in Achterhoek voorlopig verzekerd maar ook vrees voor nieuwe vluchtelingenstroom

Wethouder over uitbrei­dingslo­ca­tie DocksNLD: ‘De strijd is nog niet gestreden’

’s-HEERENBERG - Waar de uitbreiding van bedrijventerrein DocksNLD bij ’s-Heerenberg komt te liggen, is nog steeds geen gedane zaak. ,,We hebben de slag verloren, maar de strijd is nog niet gestreden’’, zegt Henk Groote, wethouder van Montferland, nadat hij teleurstellend nieuws van de provincie kreeg.

4 november