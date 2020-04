OR adviseert ontvlechting van de ziekenhuizen Slingeland en SKB

DOETINCHEM - De ondernemingsraad (or) van het Slingeland en SKB-ziekenhuis heeft het eigen Santiz-bestuur geadviseerd om de twee ziekenhuizen te ontvlechten, nu uit de Oost-Achterhoek veel signalen zijn gekomen dat er geen vertrouwen meer is in de fusie.

‘Voor de or lijkt het dan onvermijdbaar en verstandiger om te onderkennen dat de fusie is mislukt en dat we de energie beter kunnen richten op een ordentelijke ontvlechting van beide organisaties.’

De zaak is vastgelopen op de vorming van de regiogroep die over de toekomst van de ziekenhuizen zou gaan praten. Die regiogroep zou moeten bestaan uit alle belanghebbenden binnen en buiten de ziekenhuizen.

‘Wij begrijpen dat een grote groep specialisten uit het SKB heeft aangegeven de regiogroep niet te erkennen. De OR vindt dat hiermee het ingezette proces om te komen tot een onderbouwd plan rond een duurzame toekomst voor de ziekenhuiszorg in de Achterhoek, weinig kans van slagen heeft.’

De raad van bestuur vergadert deze vrijdag over de signalen die er deze week zijn gekomen over de fusie.

Noodkreet

Donderdag kwam de noodkreet van een complete afdeling van het SKB-ziekenhuis naar buiten in een open brief over het gebrek aan vertrouwen in het Santiz-bestuur. Eerder deze week was er al een lange brief van huisartsen, verloskundigen en medisch specialisten gestuurd waarin het vertrouwen in de nieuwe interim voorzitter Rolf de Folter en de raad van toezicht werd opgezegd. Een andere groep in de Oost-Achterhoek heeft deze week een vereniging opgericht met als doel voor het SKB weer een eigen cliëntenraad te krijgen.

Uit een enquête onder medisch specialisten van het SKB blijkt dat 85 procent weer terug wil naar een zelfstandig SKB. Deze uitkomst werd ondersteund door de voltallige gemeenteraad van Winterswijk.

‘Het wordt u daardoor onmogelijk gemaakt om de regiogroep op te starten, het vertrouwen te herstellen en de rust terug te laten keren', schrijft de ondernemingsraad aan de raad van toezicht.

Anarchie

‘De or is zich ervan bewust dat wanneer dit de inspectie ter ore komt , dit kan leiden tot de conclusie dat er anarchie ontstaat, en dat er een feitelijk sprake is van een onbestuurbare organisatie. Zoals u eerder naar de or aangaf moet koste wat kost voorkomen worden dat de inspectie in gaat grijpen', schrijft de ondernemingsraad.

