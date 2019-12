OR Laborijn: zorg om uittreding Oude IJsselstreek

Laborijn is sinds 2015 de sociale dienst van de gemeenten Doetinchem, Aalten en Oude IJsselstreek. Montferland is er ook bij aangesloten, maar maakt alleen gebruik van de sociale werkvoorziening (sw). Totaal hebben ongeveer 2.500 inwoners een bijstandsuitkering via Laborijn en werken er 945 mensen in de sw.



Op 12 juni van dit jaar kwam bureau Berenschot met een vernietigend rapport over Laborijn. Met name de omgang met cliënten was bedroevend. Een dag later maakte het college van Oude IJsselstreek bekend uit Laborijn te willen stappen, omdat het vindt dat het zelf beter een sociale dienst kan inrichten.

Zorgen

De ondernemingsraad (OR) van Laborijn laat in een brief weten veel zorgen te hebben over de mensen die gebruikmaken van de sociale werkvoorziening: ‘Wij spreken sw-medewerkers, uw inwoners, die zich zorgen maken over hun werkplek’, schrijft de OR aan de raadsleden. ‘Een plek waar ze soms al tientallen jaren werken en een lang voortraject aan vooraf ging. Het gaat bij een groot deel van deze mensen om veel meer dan een werkplek, het is vaak ook een belangrijk deel van hun sociale netwerk. Het kan niet zo zijn dat deze mensen opnieuw met onzekerheid over een mogelijke wijziging van werkgever en werkplek worden geconfronteerd.’



Daarnaast pleit de OR er in de brief voor om Laborijn de tijd en ruimte te geven om verder te ontwikkelen. ‘We moeten concluderen dat de uitvoering van de Participatiewet niet is verlopen als verwacht en nog volop in opbouw is. Niet alleen bij Laborijn is dit het geval maar in heel Nederland. Objectief gezien presteert Laborijn beter dan het landelijke gemiddelde. We zijn dus al een flink stuk op weg.’

Eigen koers