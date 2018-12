Orangerie De Pol lanceert eigen ‘kookspelletje’ voor op de telefoon

Video Het duurzaams­te huis van ons land staat in Harfsen, en de bewoners geven hun geheim prijs

2 december Indi en Jorick Ehrenhard wonen samen met hun zeven maanden oude dochtertje Puck in het meest duurzame huis van ons land. Ze bouwden de vrijstaande woning in Harfsen grotendeels zelf. Een zo duurzaam mogelijk huis is nooit het doel geweest, werken met eenvoudige installaties en natuurlijke materialen wel. ‘We willen niet in plastic jas leven’.