‘Oranje’ burgemeester feliciteert Ton den Derde als nieuwe stadsprins Iseldonk

Bosman onder vuur: ‘Gemeente meet met twee maten’

12:37 RUURLO / EIBERGEN - Waarom mag in de Willibrordusschool in Ruurlo wel, wat in ’t Spieker in Eibergen niet mocht? Waarom houdt wethouder Anjo Bosman (GB) zich niet aan besluiten van de gemeenteraad? Waarom informeert ze de gemeenteraad niet? Dat wil de PvdA in schriftelijke vragen van het college weten.