Oranjeoase in Themansstraat maakt plaats voor klein museum ter ere van ‘mister Oranje’

Column Fietsvakan­tie oubollig? Hipper dan dit krijg je het niet!

16:23 Hij heette Smutti en het was liefde op het eerste gezicht. We kochten hem toen we nog helemaal geen geld hadden voor een caravan, laat staan voor een auto om er eentje te trekken. Maar de Smutti was zo klein en licht dat hij achter onze Twingo kon. Ik vond caravans iets voor oude mensen, maar dit was iets heel anders. Een polyester eitje van Deense makelij, net groot genoeg. Een zithoek die ’s avonds werd verbouwd tot bed, een kast, een kachel en een ieniemini-keuken met twee pitjes.