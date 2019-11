Organisatie intocht sinterklaas Vorden in dubio over kleur pieten

Veel derby’s in sportagen­da Deventer, Salland, Achterhoek en Zutphen

18:23 Voor de liefhebber van derby’s is er dit weekend volop keuze in het regionale amateurvoetbal. Te beginnen op zaterdag. Dan staat de streekderby tussen Eefde en FC Zutphen, de sportparken liggen hemelsbreed een kleine 5 kilometer uit elkaar, op het programma. Beide ploegen zijn goed aan het seizoen begonnen. Het gepromoveerde Eefde staat met tien punten op een zevende plaats, kampioenskandidaat FC Zutphen is momenteel koploper in 3A.