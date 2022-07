Organisatie Triathlon Eibergen hunkert nu al naar deelnemers

The Chariot Triathlon heet de Triathlon Eibergen officieel. Het is een achtste triatlon: 500 meter zwemmen, 22 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen. In 2014 begon het evenement bij zwembad ’t Vinkennest. In 2016 verhuisde het naar Mallem om het zwemonderdeel in de Berkel te kunnen afwerken. Sinds 2017 is de naam van Club The Chariot eraan gekoppeld.