Organisatie Zwarte Cross en Mañana Mañana wordt race tegen de klok door coronacrisis

Dat geldt ook voor de Zwarte Cross, waarvoor de bekendmaking van een reeks nieuwe namen staat gepland voor 6 april. Op die dag wordt vanuit het kabinet ook nieuws verwacht over de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.



De Feestfabriek wacht dat bericht in spanning af. Want welk effect hebben de maatregelen en zijn die genoeg om het virus onder controle te krijgen? Of worden de maatregelen verlengd?



De Feestfabriek neemt voor die datum dan ook nog geen definitief besluit over het al dan niet laten doorgaan van de festivals. ,,Wij wachten daarmee tot in ieder geval 6 april”, zegt Post. ,,Dat is voor niemand leuk, niet voor ons en vooral niet voor onze bezoekers, maar het is voor iedereen een onzekere tijd. Laten we hopen dat die onzekerheid zo snel mogelijk voorbij is.”