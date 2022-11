Orgel Joke terug in de Achterhoek: na succes op Zwarte Cross komt Vlaardingse zeventiger Knalbal plat spelen

De Vlaardingse zeventiger is mateloos populair in de Achterhoek, na haar zeer succesvolle optreden op de Zwarte Cross afgelopen zomer. Daar speelde ze de Theaterweide plat.



,,Ik zag de beelden van dat optreden en dat was zó gaaf. Ik dacht: die moeten we hebben om ook de tent in Halle plat te spelen”, zegt Niek Schutte, voorzitter van de organiserende stichting Knalbal Halle.



Joke Meijer, zoals de organist volledig heet, komt op 18 december een half uurtje spelen in de tent in Halle. Ze zal dan zes nummers spelen op haar orgeltje en daarmee de ongeveer 1800 bezoekers die verwacht worden, in vervoering brengen. ,,We mochten twee verzoeknummers indienden, dat zijn liedjes geworden van AC/DC en van Normaal. Dat past hier goed en ik ben erg benieuwd wat ze ervan maakt”, zegt Schutte.

Ook de Hillbilly Moonshiners en PPM Band spelen op 18 december in Halle. Tickets kosten in de voorverkoop 15 euro, te koop op de site van Knalbal. Op de dag zelf is de entreeprijs 20 euro.

Carbidschieten

Twee weken later (zaterdag 31 december) is het Knalbal mét carbidschieten in Halle. Ook daar hebben ze in Halle weer enorm veel zin in, nadat het de afgelopen twee jaar niet kon vanwege corona. ,,Of we het carbid al binnen hebben? Haha, we hebben nog heel veel carbid over, dat ligt smachtend te wachten om weg geknald te worden”, zegt Schutte.

Het carbidschieten op oudjaarsdag in Halle begint om 11.00 uur, entree deze dag is gratis.

Info en kaarten: Knalbal.com