Otwin van Dijk, burgemeester in een pandemie: ‘Door corona is de sfeer enorm verhard’

Op sociale media gaat u vaak de discussie aan met fervente tegenstanders van het coronabeleid. Waarom neemt u die moeite?



,,Ik ga graag de discussie aan. En ik ben benieuwd naar wat er achter die meningen zit. Ik heb vijf van die criticasters uitgenodigd om eens in gesprek te gaan. En bij die gesprekken heb ik steeds bewust gedacht: Otwin, zeg niet meteen ‘ja, maar..’ Eerst eens echt luisteren wat die mensen nu vinden. Daarbij kwam ik eigenlijk op drie dingen uit. Er is een groep mensen tegen de coronamaatregelen omdat hun inkomsten onder druk staan, er is een groep die vindt dat we de gezondheidsrisico’s overschatten en maar met het virus moeten leren leven en de laatste groep ziet in de maatregelen een groot complot.”



Wat hebben die gesprekken en de discussies op Facebook opgeleverd? Kunt u die mensen overtuigen van uw opvattingen?



,,Ik geef aan dat ik het niet met hen eens ben, maar ik merk wel dat veel mensen het ontzettend op prijs stellen dat je luistert naar hun verhaal in plaats van ze meteen weg te zetten als wappie. Ik hoop ook door te luisteren naar hun verhaal, dat ze wat van mijn opvattingen meenemen. Al met al zijn we elkaar een beetje kwijtgeraakt. Iedereen zit in zijn eigen bubbel, die enorm versterkt wordt door wat je ziet en leest op internet.”