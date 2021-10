Otwin van Dijk wil door als burgemeester Oude IJsselstreek

Op 8 juli 2022 loopt de huidige ambtstermijn van Van Dijk (46) af. Hij heeft er dan zes jaar als burgemeester op zitten in Oude IJsselstreek. De burgemeester wil worden herbenoemd in de gemeente, zodat hij nog zes jaar burgemeester kan blijven.

Vertrouwenscommissie

Dit betekent dat de termijnen naar voren worden gehaald zodat de huidige gemeenteraad alles kan afronden. Allereerst wordt er een vertrouwenscommissie samengesteld die onder meer een herbenoemingsgesprek met Van Dijk voert en daarover verslag doet aan de gemeenteraad. In december van dit jaar, of op zijn laatst in februari volgend jaar, wordt dan een aanbeveling gedaan door de raad.

Van Dijk volgde in 2016 Hans Alberse op als burgemeester van Oude IJsselstreek. Daarvoor was hij Tweede Kamerlid voor de PvdA en van 2005 tot 2012 wethouder in Doetinchem. Daarvoor was hij zeven jaar raadslid in de gemeente Duiven.