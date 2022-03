Oud-burgemeester Ad Havermans (87) overleden: ‘Hij zette Doetinchem op de kaart’

DOETINCHEM - Ad Havermans, oud-burgemeester van Doetinchem, is overleden op 87-jarige leeftijd. Havermans, volgens sommige tijdgenoten de beste burgemeester ooit van de Achterhoekse stad, was in Doetinchemse dienst van 1974 tot 1985.

,,Havermans heeft Doetinchem op de kaart gezet", zegt Rob Lureman, tijdgenoot en toen journalist van De Gelderlander. ,,Doetinchem ontwikkelde zich tot groeicentrum van wat toen Oost-Gelderland heette, en nog niet de Achterhoek. Er was een lobby gaande dat Varsseveld - dat aan het eind van de A18 lag - dat groeicentrum moest worden met de houtindustrie. Havermans zorgde ervoor dat Doetinchem dat werd.”

Bert van der Haar, oud-griffier, tekende het volgende op in het personeelsblad van de gemeente Doetinchem in 2011: ‘Met zijn eveneens net benoemde collega van Winterswijk (dat moet Cor de Vries zijn, HH) bouwde hij aan samenwerking tussen de Achterhoekse gemeenten: ,,De tijd was er rijp voor. De Achterhoek werd een belangrijke factor in Gelderland.”

Doetinchem groeide onder Havermans

In de periode-Havermans groeide Doetinchem, volgens Van der Haar, enorm: ‘De Huet werd gebouwd, Amphion en het stadhuis uitgebreid en het centrum tot voetgangersgebied omgevormd. Een veel opener gemeente dan voorheen was een van zijn doelen’.

In Doetinchem volgde Havermans burgemeester Jacques Cornelissen op. Een conservatief die bijvoorbeeld lang probeerde het uitgaansleven tegen te houden. Uiteindelijk ging Talk of the Town, de eerste discotheek van Doetinchem, in 1970 open op een moment dat Cornelissen op vakantie was. Was Cornelissen conservatief, Havermans was vooruitstrevend en onder hem ontstond wel een Doetinchems nachtleven.

Orgel spelen in toren Catharinakerk

Erik Hagelstein, destijds journalist van De Graafschapbode, maakte Havermans in 1985 nog mee kort voordat hij naar Den Haag vertrok: ,,Havermans was aimabel, benaderbaar en voor iedereen aanspreekbaar. Inhoudelijk heel sterk.”

Dat beaamt ook Lureman: ,,Havermans was belezen, had een goed geheugen en enorme dossierkennis. Ook speelde hij orgel. In zijn vrije tijd klom hij de toren van de Catharinakerk op om te spelen.”

Quote In zijn vrije tijd klom hij de toren van de Catharina­kerk op om te spelen. Rob Lureman

Na zijn periode in Doetinchem maakte Havermans (KVP, later CDA) carrière en vertrok naar Den Haag. Daar was de in Bergen op Zoom geboren politicus burgemeester tot 1996. Voor Doetinchem was hij ook al in deze regio werkzaam geweest. De in 1958 in Leiden afgestudeerde jurist werd in 1963 op 29-jarige leeftijd burgemeester van Pannerden op het Gelders Eiland. Daarna vertrok hij in 1969 jaar Druten.

Tussen 1996 en 2002 was Havermans nog lid van de Algemene Rekenkamer. Daarna was hij tot 2004 nog waarnemend burgemeester van Zoeterwoude.