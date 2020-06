Oud-burgemeester Peter Bannink van Hummelo & Keppel overleden

Bannink was ook enige tijd waarnemend burgemeester van de toenmalige gemeente Wehl. Daarnaast was de geboren Winterswijker jarenlang lid van het dagelijks bestuur van het Zuiveringschap Oost Gelderland, later van het Waterschap, voorzitter van de Festog (stichting voor mensen met een beperking) en voorzitter van het Werkvoorzieningsschap. Ook gaf hij les aan de Bestuursacademie.

Hij was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Peter Bannink werd 89 jaar en is overleden in zijn woonplaats Doetinchem. De begrafenis is op 2 juli in Hummelo.