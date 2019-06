Aaltje Emmens-Knol was van 1996 tot 2002 burgemeester van Eibergen, een van de gemeenten die per 2005 opging in Berkelland. Vóór Eibergen was ze burgemeester in Westerbork, om daar weg te gaan wegens opheffing van die plaats als zelfstandige gemeente. Ze vertrok in 2002 naar Castricum om daar tot haar pensioen in 2011 burgemeester te blijven.