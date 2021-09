Oud-commandant Mart de Kruif kijkt met pijn in zijn hart naar opmars taliban: ‘We hebben de Afghanen in de steek gelaten’

het gesprekMart de Kruif heeft geen oorlogstrauma, al sluit hij niet uit er ooit een te krijgen. Als commandant had de Achterhoeker in Afghanistan een leger van 45.000 man onder zich. Nu de taliban terug is op het wereldtoneel, voelt hij pijn.

Hij was een paar weken op vakantie in Frankrijk, anders had Mart de Kruif (63) tijdens de opmars van de taliban half augustus avond aan avond als een ‘Ab Osterhaus’ kunnen aanschuiven bij de talkshows op tv. Nu werd De Kruif dagelijks gebeld door journalisten om als ervaringsdeskundige zijn licht te laten schijnen over het debacle.

Dat waren niet de enige telefoontjes die de vakantie vierende commandant in ruste kreeg of pleegde. Een BN’er, wiens naam De Kruif niet noemt, belde ten einde raad: een vrouwelijke collega zat vast in Kaboel. Kon hij helpen? De Kruif sprak met succes zijn connecties aan. Zoals hij ook na een telefoontje naar het ministerie van Defensie, zijn oude werkgever, een Afghaanse tolk in het vliegtuig naar Nederland kreeg.

Is het wel van vakantie gekomen?

,,Ja hoor. Ik zat de hele dag aan de telefoon maar kan heel erg goed afschakelen. Als ik dat niet had gekund was ik ongeschikt voor mijn baan bij Defensie.”

Was u ook verrast door de opmars van de taliban?

,,Het zal zo’n vaart niet lopen, zei ik tijdens de vakantie tegen Esther, mijn vrouw. Achteraf is het de koe in de kont kijken. Maar als je de Afghaanse cultuur kent weet je dat eer en trouw het belangrijkste zijn voor een Afghaan. Als je hem verraad is hij je leven lang je vijand. Afghanen zijn pragmatisch: als het Westen de handen van ons aftrekt en de taliban komen, dan zetten we de poort open. Dan krijg je dit drama.”

Quote Die topspan­ning is er voor het thuisfront altíjd. Elk telefoon­tje op een vreemd moment kan een beroerde boodschap zijn. Ik belde nooit op een vast tijdstip, want ik zou maar een keer niet bellen Mart de Kruif, oud-commandant in Afghanistan