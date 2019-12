Oud-directeur SKB waarschuwt: kijk niet alleen naar geld

Opbrengst actiedag voor Moeder Teresa ruim 41.000 euro

8 december ULFT - Geen marathon-actie in de winterse kou, maar een sfeervolle dag onder dak in de DRU Cultuurfabriek in Ulft. De inzamelingsactie voor de Moeder Teresa Stichting leed zondag nauwelijks onder de nieuwe opzet. De opbrengst met ruim 41.000 euro lag in lijn met voorgaande jaren.