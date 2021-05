Oud-docent Harrie Jorna (75) ontvangt oeuvreprijs: ‘Laat leerlingen vooral zelf ontdekken’

Sinds 2007 heeft Jorna met grote regelmaat artikelen geschreven voor het tijdschrift NVOX, dat door de NVON wordt uitgegeven. Ook is de bevlogen docent actief in het schrijven van onderwijsmodules, het schrijven van toetsvragen en andere onderwijs gerelateerde onderwerpen. ,,Het exacte aantal artikelen dat ik heb geschreven weet ik niet, maar als ik mijn naam intoets op de NVOX-site, krijg ik 273 hits.”



Hoewel Jorna geen moeite heeft om te schrijven, was dat bij het begin van zijn eigen schooltijd nog niet echt voor iedereen duidelijk. ,,Mijn leraar Nederlands gaf me een 3 voor mijn opstel, zonder enige feedback. Na zijn overlijden schreven twee bekende schrijvers in hun ‘in memoriam’ dat hen bij hem hetzelfde was overkomen.”



NVON-voorzitter Jan Jaap Wietsma is de prijs persoonlijk aan Jorna komen overhandigen. Op de oorkonde staat waarom de Silvoldse docent de prijs heeft gekregen: ,,Hij ontvangt de prijs voor zijn totale werk, met in het bijzonder zijn bijdragen voor het vak nlt (natuur, leven en technologie, WH).”