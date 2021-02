Oud-Eibergse Mariska Overman gaat Dostojevski en Agatha Christie achterna in 'Noorderlicht’

Dostojevski

Over haar verhaal: „Uiteindelijk heb ik het anders gedaan dan ‘er is iemand vermoord en wie heeft dat gedaan?’. Andersom: je bent zoiets van plan, hoe kies je iemand uit?”, zegt Overman. Ze zocht zo toch meer aansluiting bij de ideeën van Dostojevski. „Misdaad en straf vind ik trouwens niet zijn beste boek; dat is dan toch de Gebroeders Karamasov.”

Bijna niet doorgegaan door corona

De reis zoals de schrijfster die in het echt maakte, bood legio aanknopingspunten om het verhaal tot in detail realistisch in te kleden. „Bijna makkelijk, zou je kunnen zeggen. Een deel van de personages vertoont overeenkomsten met sommige mensen aan boord”, aldus Overman. Overigens was de reis die zoveel inspiratie bood voor het boek, bijna niet doorgegaan doordat corona als pandemie toesloeg. „Twee weken later was het niet meer gelukt. Ik werd nog door het reisbureau gebeld of ik niet in China was geweest.”