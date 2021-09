Oud-eigenaren Hattrick beginnen wijnrestaurant in voormalige notenwinkel: ‘Blijven ver weg van Hattrick-sfeer’

Winterswij­ker (26) slaat agent, jat fiets en kaapt bezorgbus­je: ‘Rijden, rijden... naar Oeding!’

29 september WINTERSWIJK - Een 26-jarige Winterswijker moet wat justitie betreft veroordeeld worden voor het kapen van een bezorgbus van DHL, nadat hij een agent had geslagen én een fiets van een passant had gestolen in zijn woonplaats.