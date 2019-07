Oud meubilair gedumpt in Winterswijk

Timmerman Henk uit Aalten creëert replica 'geheime' grafkelder: ‘binnen zijn straks de restanten van de doodskis­ten te zien’

17:17 AALTEN - Begin 1974 daalt de jonge timmerman Henk Heijnen af in een grafkelder, die hij onder het koor van de Helenakerk in Aalten heeft aangetroffen. 45 jaar later laat hij een replica maken.